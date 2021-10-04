（全球中產階級比重逐年上升，未來消費潛力大。照／國泰投顧提供）

變種病毒紛擾使全球經濟放緩，又碰上大陸監管、恒大債務危機等問題，使今年新興市場表現相對疲軟。然而，國泰投顧認為，但新興市場具備經濟成長、評價面低估及長期結構轉型等三大利多，有望在第四季喜迎補漲行情。 國泰投顧指出，新興國家施打疫苗情況不一，目前市場仍在消化各地疫情與疫苗的發展之中，部分國家的人流活動已經逐漸回到爆發前的水準。

根據Google高頻資料顯示，如俄羅斯、巴西、印度、南韓等地，其通勤移動指數已經接近疫情前的水準，顯示人們已經開始習慣與病毒共處的生活方式。人流活動復甦提供經濟擴張的穩固基礎，根據IMF全球經濟展望預估，今年印度與大陸兩大經濟體將引領全球，預估分別成長9.5％與8.1％，2022年與2023年也將創造雙位數成長，引領新興市場的企業獲利，疫情嚴峻的印尼也將在明後年跟上腳步，預期未來3年新興市場獲利展望仍佳。

此外，目前新興市場股評價面低於歷史平均，新興股市仍具備上漲空間。國泰投顧說，投資人除了判斷未來獲利表現，也需要將評價面納入考量。今年以來因大陸監管議題、變種病毒、美元走強等因素引發新興市場過度恐慌，使得市場焦點只著重在成熟股市，也使得新興市場相對美股，近期股價表現異常落後。

國泰投顧分析，過去10年，平均而言美股本益比高於新興市場約4.35倍，現在兩者差異提高到8倍以上，顯示各界看好美國企業從疫情恢復時，卻忽略同樣在經歷復甦擴張的新興股市，反而提供投資人折價進場好機會。

新興市場股第三個利基多在於新興市場有長期成長題材，將可望吸引資金持續流入。國泰投顧說，除了企業獲利成長與評價優勢之外，新興市場長期也受惠經濟結構轉型，尤其新興亞洲一帶特別值得投資人關注。隨著發展愈趨成熟，未來十年，中產階級顯著增加的新興國家，有望趕上成熟國家的腳步，推動新一波生活轉型的商機。投資人不妨多留意今年相對落後的新興股，逢低佈局補漲行情。

(時報資訊)