台股今(4日)開高走低，從上漲百點變成下跌百點，電子、傳產、金融都走弱，貨櫃三雄更是連續2個交易日被打到跌停，其中，陽明跌破百元大關，來到97.2元，長榮股價也岌岌可危，終場加權指數以16408.35點作收，下跌162.54點，跌幅0.98%，成交值2995億元。

美股上周五反彈收高，台股開盤以16600.52點開出後，指數漲逾百點，一度來到16680點，隨即賣壓湧現，反彈秀僅維持10分鐘，隨即翻轉向下，亞洲主要股市受大陸地產商恒大集團在港股無預警停牌衝擊，日韓股市一度跌逾1%，港股更挫低逾2%，台股也觸及16380點，摜破16400點，重挫190點，指數高低震盪300點。

上海航交所上周公布的全球貨櫃海運運價指數SCFI下跌29.69點至4614點，是近1年來首見下跌，市場議論高運價是否已經到頂，貨櫃三雄繼上周五跌停，長榮、萬海今開高，但隨即翻黑，陽明則以平盤108元開出，接近9點50分時，股價跌破百元大關，貨櫃三雄開低走低，一度下殺，硬是吞下第2根跌停。

台積電開盤以574元的平盤價開出，盤中在575元至569元之間震盪，終場收在572元，下跌2元，跌幅0.35%；聯電開高走低，盤中一度跌至60.6元，最後收在60.8元，跌幅2.88%；聯發科收在892元，上漲7元，漲幅0.79%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意