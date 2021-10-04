【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數197.49點，跌3.70點；總計132家漲、586家跌、48家持平；委買6760142張、委賣4838198張；總成交值568.93億元。

(時報資訊)

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