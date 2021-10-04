【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數16431.04點，跌139.85點；總計201家漲、721家跌、75家持平；委買29024420張、委賣22291194張；總成交值2639.92億元。

(時報資訊)

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