【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國官員周一提出警告，威脅將取消英國脫歐後與北愛爾蘭有關的部分條款，表示這些條款難以維持下去。

英國脫歐事務官員David Frost在執政的保守黨會議上表示，將敦促歐盟協助找到協定中一些問題的解決方式。他表示，修剪邊角將無法解決基本問題。

英國數月來一直呼籲歐盟，針對所謂的北愛爾蘭條款進行重新談判，該條款規範著英國與北愛爾蘭之間的貿易關係。北愛條款也是英國首相強生(Johnson)與歐盟脫歐談判、重訂新貿易協定的一部分，在北愛和英國之間建立了「事實上」的關稅邊界，並保障了北愛爾蘭和歐盟成員國愛爾蘭之間的貿易自由流通。但該條款也造成英國與北愛的「貿易」中斷。

歐盟表示，不會針對該條款進行重新的談判。

(時報資訊)