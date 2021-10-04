【時報記者張漢綺台北報導】貿聯-KY(3665)以總交易金額約4.5億歐元收購LEONI工業應用事業群業務(LEONI Industrial Solutions)，預計2022年初完成收購，兩家美系外資「中立」看待，兩家日系外資則正面看待，分別給予「買進」及「優於大盤表現」評等，貿聯-KY盤中股價逆勢漲停。

貿聯-KY為線束和連接服務解決方案的國際供應商，公司除深耕既有的產品客戶，也積極透過併購方式擴大產品線及進行全球化佈局，繼2017年收購LEONI電器事業、2020年收購新加坡商Speedy Industrial，貿聯-KY與德商LEONI AG宣布，雙方已達成最終協議，貿聯-KY將以總交易金額約為4.5億歐元收購LEONI工業應用事業群業務，此交易已獲得貿聯-KY董事會通過，將以現有現金和融資進行。

貿聯-KY董事長梁華哲表示，收購LEONI工業應用事業群將推升我們的技術和服務能力、強化全球規模、拉近與客戶的距離，並獲得新的工業用客戶。此次收購將進一步實現產品多元化的長期策略，也為多個長期動能帶來立即性的增長。

貿聯-KY收購LEONI工業應用事業群後，可望加速成為工業用、數據中心、車用和電器等領域連接解決方案的全球領導者，取得並受益於跨市場的電動化、數位轉型的長期動能需求，強化全球布局，整合歐、美、亞新據點產能技術優勢，深耕布局高吸引力、高增長的應用，並透過規模經濟、合併後的成本綜效，推動更大的長期增長潛能，一舉擴大貿聯-KY在先進工業應用及歐洲市場的能見度。

在貿聯-KY公布收購後，兩家日系外資正面看待貿聯-KY，分別給予「買進」及「優於大盤表現」評等，一家美系外資維持「中立」評等及目標價272元，另一家美系外資則貿聯-KY評等由「買進」下調至我們將貿聯評級從買入下調至「中立」，並將目標價244元。

(時報資訊)

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