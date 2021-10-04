公共工程委員會主委吳澤成4日赴立法院交通委員會，提出工程會業務報告。吳澤成表示，針對公共工程缺工的問題，已經提出短期與長期對策，在不損及本國勞工權益的前提下，與勞動部合理修正引進外及移工的規定，例如可用外勞的標案由10億元降為1億元，特殊個案經行政院同意，不受核配比例限制等。

立委關心公共工程近期流標、原物料上漲、缺工等問題。吳澤成表示，工程會以務實態度從源頭檢討，發現物價上漲和缺工問題是事實，但並非工程流標主因。

吳澤成提出3項議題對策，包括：第一、9成工程可順利決標，少數案件流標係個案因素造成。近3年，2次以內招標即決標案件比率，自2018年的88.94％提升至2020年的90.03％，而2021年上半年度則為92.44％，顯示流標並非受物價或缺工的影響。

就未能於2次以內決標的約10％案件，經工程會逐案檢討，均有個案因素，例如評選出設計方案內容超過原計畫需求、工期訂定僅為配合補助計畫時程而不合理壓縮、發包預算未依當時物價水準調整、分標策略不當、契約未有因應物價變動機制等，而非一般泛泛所提之物價上漲或缺工，工程要順利決標，必須務實檢討個案流標原因加以排除。

第二、從源頭穩定物價，並依全生命週期不同階段因應調整。吳澤成表示，工程會逐月於公共建設督導會報追蹤檢討公共工程物價，從源頭供需分析調配，例如要求政府標售之砂石及飛灰採固定價格等，以穩定物價並避免人為不當因素影響價格，以2021年7月之可掌握料源的預拌混凝土為例，其物價指數，相較去年同期年增率為2.86％，尚稱平穩。鋼料等物價，分析結果是受國際因素影響，就此因市場機制造成的物價上漲，將藉由全生命週期各階段措施調整因應。

同時，工程會要求各機關在計畫預算階段即應編列物價調整款，因應自工程建造費估價之基準年至完工期間的物價波動，工程會的工程採購契約範本，已訂定依序按個別項目、中分類項目（含材料及工資類）及總指數漲跌幅調整契約價金，以減少廠商於履約階段遭受物價波動的風險。

在履約階段，若契約未約定物調機制或未有前述三層級物調機制案件，履約中發生物價有契約成立時不可預期的上漲情形，工程會自2019年起多次函釋各機關，契約雙方得參酌民法情事變更的規定，辦理契約變更為有物調或採用工程會契約範本的三層級物調機制，及時因應物價變動。

第三，兼顧整體策略，解決缺工問題。吳澤成表示，就人工部分，工程會已分由短期及長期面提出對策，短期部分，工程會在不違反就業服務法規定及不影響本國勞工權益之前提下，與勞動部合理修正相關引進外籍移工規定，包括：刪除百億計畫、標案由10億元降為1億元，特殊個案經行政院同意不受核配比率限制，並刪除本國／外籍勞工之比例限制。

近期因應受疫情影響，引進受限問題，工程會則協調勞動部等單位加速轉換雇主或變更工作場所之流程。

長期部分，營造業缺工問題不能僅依賴外籍營造工補充，本國勞工培育及技術養成才是產業永續發展的基石，將持續與相關機關合作，強化本勞的技術培訓與聘用，並推動營建自動化等配套措施。

(時報資訊)