行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌4日上午召開擴大防疫會議，針對國際及本土疫情發展、疫苗施打情形以及疫情警戒下相關管制措施之調整事宜等議題進行討論。蘇貞昌指出，在二級警戒下，部分活動可適度調整，例如休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設之條件下，應可進一步適度鬆綁及調整。

指揮中心在會中指出，本周全球疫情趨緩，但周邊國家如韓國與新加坡之疫情仍略有上升，且Delta病毒變異株仍於國際肆虐，邊境管制措施建議維持現有強度。

目前疫苗到貨逐漸穩定，政府自購疫苗到貨已達1,023萬劑，友邦捐贈約702萬劑、國內企業捐贈到貨約332萬劑，接種人口涵蓋率為57.44％，劑次人口比為70.38（劑／每百人），施打疫苗已有1,650.5萬人次，在疫苗穩定到貨的情形下，10月底可朝向第一劑施打人數達到7成、第二劑施打人數達到3成的目標前進。

指揮中心另建議，過去一周內雖僅有零星本土確診案例，有必要維持目前二級警戒強度，不過部分活動及餐飲規範在符合防疫指引的前提下，可有調整的空間。

蘇貞昌聽取報告後表示，觀察中秋連假後之疫情發展後，國內疫情確有趨緩，要特別感謝國人同胞在連假期間仍然遵守防疫規範，未來除邊境管制強度仍須持續外，在維持目前疫情二級警戒下，有部分活動可適度調整。例如休閒娛樂場所、宗教活動，以及相關餐飲業的規範，在符合防疫指引以及指揮中心所設之條件下，應可進一步適度鬆綁及調整，相關細節也請指揮中心於4日下午向國人報告。

(時報資訊)