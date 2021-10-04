【時報記者莊丙農台北報導】網家(8044)繼日前取得廿一世紀數位股份外，今日宣布以策略領導投資人身分與中國信託創投參與擁有麻布記帳Moneybook、發票存摺Invos及企業記帳NexTrek三大金融科技品牌的「麻布數據科技集團」策略性一輪募資。在策略結盟的架構下，PChome網路家庭集團將藉由整合跨產業資源、服務等核心優勢，提供更多元化的數位金融服務。

PChome網路家庭集團執行長暨總經理蔡凱文表示，PChome長年積極發展金融科技事業，目前在行動支付、第三方支付、電子支付及P幣生態圈的服務版圖已深具優勢，本次策略投資麻布集團主要看好其用戶數增長及龐大的數據優勢，豐富的經驗也將助攻PChome生態圈在數位金融場景的布建串聯，期盼透過跨產業的深化合作，攜手共創更便利、更創新的數位金融服務體驗。

網家此次攜手麻布集團希望透過共享跨產業數據及資源，拓展集團旗下Pi拍錢包、P幣生態圈提供金融科技服務的渠道，亦提升數位金融產品的多樣性，共同打造以數據核心驅動的PChome數位金融生態圈。

截至今年第2季底，麻布集團的發票存摺Invos已突破500萬用戶大關，並累計10億筆交易數據，穩坐市占第一寶座；麻布記帳Moneybook則來到60萬用戶並連結超過170萬個金融和支付帳戶，亦是台灣金融科技業開放銀行第一階段最多銀行合作的TSP業者。

(時報資訊)

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