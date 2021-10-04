【時報記者林資傑台北報導】雲朗觀光集團旗下雲品(2748)在疫情逆風中逆勢擴大布局，今（4）日宣布將接受艾順資產管理委託經營「烏來紅河谷園區」，預計明年第三季正式營運，除為公司第5處委託經營據點，並將委託經營業務自宴會擴大至住宿、餐廳及園區等物業管理，可望擴大營運動能。

雲品2019年成立全新宴會平台「君品Collection」，同年3月、12月分別接受淡水嘉廬、桃園皇家薇庭委託經營，今年1月、6月再接下台東紅葉谷及台中寶元紀委託經營案，此次再接下烏來紅河谷園區委託經營，已是今年第3件、累計第5處委託經營據點。

位在新北市烏來區加九寮溪及南勢溪交會處的烏來紅河谷園區，基地面積6292坪，溪水沁涼透澈無汙染，因受切割與擠壓形成高數公尺並傾斜45度的溪畔岩石，有「小太魯閣」美譽。園區內規畫7間溫泉Villa。每間客房均設有專屬溫泉浴池。

而烏來紅河谷園區的宴會餐飲營運項目，則搭建擁有通透外觀的戶外宴會帳篷，亦設有自有農地與櫻花樹，能享受悠靜的田園風光與櫻花樹下的證婚儀式。園區預計明年第三季正式投入營運，提供消費者及旅客更多獨特的消費體驗，擴增雲品未來營運成長動能。

雲品透過宴會平台「君品Collection」拓展非傳統宴會商機，迄今合作據點持續增加。總經理丁原偉表示，許多擁有精緻且特殊場地的業主，在疫情期間與雲品洽談委託經營案，希望能在市場洗牌的過渡期中布局高端餐旅事業。

丁原偉指出，雲品在承接私人別墅、宴會廳、溫泉園區委託案後，此次正式跨足精緻高端的旅宿物業管理，透過公司擁有的知識財與經營管理能力，能促成與場地業主雙贏，也能將獲利與更多場地業主分享。

(時報資訊)

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