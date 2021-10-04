港股恒生指數4日上午收盤大跌553點、跌幅2.25％，半天收盤險守24,000點上方。其中醫藥疫苗族群重挫，多檔標的跌約2成。網路科技族群普跌，恒生科技指數半天收盤失守6千點。
恒生指數4日早一度重跌逾600點，失守24,000點，最低觸及23,908點，上午收盤跌幅收斂至553點報24,022.64點，半天成交近662億港元。
醫藥生物族群重跌，受到新冠口服藥相關消息影響，疫苗相關標的重挫，康希諾生物跌逾24％，復星醫藥H股跌19.85％。
網路新經濟族群普跌，恒生科技指數失守6千點，美團、小米、網易跌近4％。
中國恒大、恒大物業停牌，4日傳出合生創展有意收購恒大物業。另外兩檔恒大系股票4日上午由大跌轉漲，恒大汽車上午收漲10％。
(時報資訊)
34326.46
+482.56(1.43%)
10/02
4357.04
+49.50(1.15%)
10/02
14566.70
+118.10(0.82%)
10/02
3261.18
+3.09(0.09%)
10/02
28459.07
-312.00(1.08%)
13:26
3019.18
-49.64(1.62%)
10/01
24107.02
-468.62(1.91%)
13:31
3568.17
+31.88(0.90%)
09/30
14309.01
+230.01(1.63%)
09/30
7027.07
-59.35(0.84%)
10/01
6517.69
-2.32(0.04%)
10/02
15156.44
-104.26(0.68%)
10/01