港股恒生指數4日上午收盤大跌553點、跌幅2.25％，半天收盤險守24,000點上方。其中醫藥疫苗族群重挫，多檔標的跌約2成。網路科技族群普跌，恒生科技指數半天收盤失守6千點。

恒生指數4日早一度重跌逾600點，失守24,000點，最低觸及23,908點，上午收盤跌幅收斂至553點報24,022.64點，半天成交近662億港元。

醫藥生物族群重跌，受到新冠口服藥相關消息影響，疫苗相關標的重挫，康希諾生物跌逾24％，復星醫藥H股跌19.85％。

網路新經濟族群普跌，恒生科技指數失守6千點，美團、小米、網易跌近4％。

中國恒大、恒大物業停牌，4日傳出合生創展有意收購恒大物業。另外兩檔恒大系股票4日上午由大跌轉漲，恒大汽車上午收漲10％。

(時報資訊)

#恒大 #恒生指數

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