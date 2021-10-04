【時報記者張漢綺台北報導】政經情勢未明，台股開高走低盤中大跌180點！儘管上周五美股上演大反彈，美國道瓊工業指數及Nasdaq指數全面大漲收高，但這種喜氣僅讓上周重挫的台股高興了一小段時間。

今天台股雖然以高盤開出，盤中一度向16700點挺進，但上周弱勢的航運股依舊弱勢，長榮(2603)盤中亮燈跌停，陽明(2609)盤中失守100元關卡，身為台股精神領袖的晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)亦開高走低在平盤下游走，雖然本周將舉行法說會的大立光(3008)逆勢上漲，玉晶光(3406)也力守紅盤，貿聯-KY(3665)因併購利多逆勢漲停，觀光類股也因本土疫情趨緩解封，晶華(2707)及王品(2727)等領軍上揚，但多數類股仍呈現走跌，台股指數開高走低，盤中再大跌180點，跌破16400點，截至12點為止，加權股價指數約16393點，下跌177點，成交量約2306億元；OTC指數為196.7點，下跌4.42點，成交量490.2億元。

今天盤中上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲2.09%，其次是油電氣類股及其他電子類股，分別上漲0.43%及0.41%，表現較差者為航運類股、造紙類股及鋼鐵類股，其中航運類股下跌6.97%，造紙類股下跌2.65%，鋼鐵類股下跌2.62%；上櫃部分，表現最佳觀光類股、上漲0.92%，表現最差為航運類股、下跌4.36%。

就技術面來看，上周台股受到大陸能耗雙控政策及美債殖利率攀升影響，指數大幅拉回修正，終場加權股價指數以16570.89點作收，累計一周下跌689.3點，跌幅約3.99%，周K收長黑棒，也是連4周收跌，日均量為3022.63億元；OTC收盤指數為201.19點，累計一周下跌11.91點，跌幅為5.59%，周K收黑，日均量688.56億元。今天台股持續受到各項不確定因素影響，指數開高走低，失守16400點關卡，上周台股重挫失守17000點後，形成頭肩底失敗，10月1日及今天台股指數持續下探，儘管由於短線跌深有機會反彈，但因政經事件多空未明，台股短線仍宜保守因應。

分析師表示，中國恒大事件並未解決、美國經濟成長腳步放緩，造成美國道瓊指數近期震盪加劇，市場持續關注美國聯準會(Fed)貨幣決策及縮表行程，加上台股受到中國限電停產擴大衝擊，電子第4季雜音頻傳，市場買盤轉趨觀望，操作難度增加。

由於美國債務上限僵局未解，中國恒大問題仍在，且中國限電政策影響重大，將衝擊台廠9月、10月的營收表現，並影響全球供應鏈的正常運作，考量國際股市震盪加劇，整體短中期均線呈現空頭排列，即使短線跌深反彈仍須保守因應，建議採取低接布局策略，選股以業績較佳的晶圓代工、矽智財、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

聯電(2303)受到4G/5G手機、SSD、數位電視等所帶動，28nm成為全公司最大營收貢獻來源，而價格調整、產品組合和成本結構持續優化，抵銷掉新台幣匯率升值不利影響，進入第3季整體約當8吋產能預期季增1%，稼動率將維持在103%到104%高檔水準，毛利率再爬升；台塑(1301)中國電石法PVC產能占PVC產能達8成，此外，觀察中國發改委提出之上半年能耗雙控晴雨表，以 PVC 產能集中最高的西北地區多數位於一級警戒城市，在下半年PVC需求逐漸進入旺季之際，有利PVC報價，可逢低佈局。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意