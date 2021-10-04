航運三雄長榮、萬海及陽明近期股價持續下探，今（4日）陽明盤中跌破百元，早盤最低一度觸及97.2元，代表自7月初的高點234.5元重挫將近60%，引起網友們熱議，有內行網友點出，三雄股價已接近大戶、法人的成本區，若主力接連出貨，股價持續崩跌恐難避免。

三雄上周五（1日）皆被打入跌停，長榮 、陽明與萬海分別收在113.5元、108元、183.5元，今並未出現反彈行情，表現持續弱勢，其中陽明早盤一度跌停觸及97.2元，宣告跌破百元大關，代表陽明在短短3個月內，從高點234.5元暴跌將近60%。

此外，長榮也一度落入跌停價102.5元，暫報103元，萬海表現同樣不理想，摔至167.5元，重挫超過8%，雙雙自7月高點慘摔超過50%。

消息一出引起網友們熱議，有內行網友認為，三雄股價已跌到大戶的成本區，導致主力、法人爭相逃命，使得股價無法獲得買盤支撐，「大戶、主力、法人成本區已到，他們當然先賣啊」、「快到大戶成本區了，你覺得呢」、「年線會有守嗎？現在是主力、大戶、法人爭相逃命」、「現在離年線也就3隻跌停板，這週沒意外的話應該會到，只是年線之後的支撐是什麼？」、「資金已經潰散了」、「航運已經崩潰了吧，然後貨櫃航運上面還有巨大的套牢量。」

此外，有不少持有航運股的網友哀號被套牢，「跌到傻眼，腳麻都跑不掉」、「99航運，現在到底什麼情況」、「我的信心已經崩潰了」、「上禮拜五很多以為聰明的跌停買進，就自以為聰明抄底，結果賠慘」、「今天有有出量，明顯是主力壓低吃貨，散戶人踩人。」

針對航運股後市，摩爾投顧分析師黃睿緯指出，貨櫃三雄將會出現長期慢性盤跌的現象，未來貨櫃三雄有機會回到百元以下，建議投資人逢高出脫股票，換股操作，任何反彈都是賣點，後勢請保守應對。

(時報資訊)

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