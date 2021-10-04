【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數196.73點，跌4.46點；總計121家漲、582家跌、60家持平；委買6578866張、委賣4706066張；總成交值490.62億元。

(時報資訊)

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