【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數16393.62點，跌177.27點；總計169家漲、743家跌、78家持平；委買28052515張、委賣21389180張；總成交值2317.05億元。

(時報資訊)

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