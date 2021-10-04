美國製藥大廠默沙東集團研發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服新藥已在最終臨床實驗階段，日本正與默沙東等協商，預計將在今年內引進日本與特例核准使用。

默沙東集團（Merck & Co.）與Ridgeback Biotherapeutics本月1日發表聲明表示，實驗中的口服藥molnupiravir給予染疫初期的高風險患者服用，可使重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50%。

日本每日新聞報導，molnupiravir可以阻擾COVID-19病毒在人體內增殖，服用對象為出現發燒等初期症狀的染疫患者，在5天內每天服用2次將可達到防止重症化的效果。

默沙東從今年春天起進行最終階段國際共同臨床實驗，對象為美國國內外約1500人，日本也有參加。預計臨床實驗將在本月內結束，11月向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權（EUA）。

molnupiravir若獲得美國EUA，將是世界上第一個COVID-19口服藥；美國政府已在今年6月簽訂合約，以12億美元（約新台幣337.2億元）採購170萬人份molnupiravir。

日本方面，現委由審查醫藥品的獨立行政法人「醫藥品醫療器材綜合機構」（PMDA）與默沙東進行臨床實驗數據的相關程序。日本政府相關人士透露，若美國通過EUA，日本國內將進行申請，預定今年底特例核准使用。

目前日本核准的輕症或中等症狀治療藥物都是點滴藥，須由醫護人員施打，口服藥molnupiravir則可讓患者自行在家服用，可望減輕醫院負擔。

COVID-19口服藥除了默沙東以外，目前瑞士製藥巨擘羅氏藥廠（Roche）與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）都在緊鑼密鼓的開發中；日本藥廠則有塩野義製藥，目標為明年1月到3月可實用化，富士軟片公司的子公司富山化學公司（Fujifilm Toyama Chemical Co Ltd）則研發將流感藥用於治療COVID-19，目前正在進行臨床實驗。

(時報資訊)