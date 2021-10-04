為因應長照失能人口持續增加，建立以社區為基礎之長照服務體系，長照十年計畫擴大服務對象及服務項目，並推動長照給付及支付制度，提供居家照顧服務、日間照顧服務、家庭托顧服務、專業服務、輔具及喘息服務等多元長照服務，亦於給支付制度設計夜間或例假日服務之支付金額加計，以鼓勵服務單位依民眾需求適時提供服務。經統計2021年7月長照2.0給付及支付服務人數已達36.5萬人，住宿式服務機構使用者約9.4萬人，服務涵蓋率近55％。

為利有長照需求的民眾申請及諮詢長照服務，已設置單一長照服務專線1966，地方政府收到民眾申請後，將派照顧管理專員到家進行評估，核定失能等級及給付額度，並由社區整合型服務中心（A單位）個案管理員與案家討論，為個案量身訂做照顧計畫及安排特約服務單位提供長照服務。

此外，衛福部積極布建日間照顧服務資源，於社區中以專業團隊共同照顧，提供長照服務對象生活照顧及相關服務，照顧組合給付項目亦有社區式晚餐給付，以協助長照需要者及其家庭之多元照顧需求。至各日間照顧服務開放時間，多由各服務提供單位視其服務量能、長照需要者及其家屬之照顧需求等實務狀況訂之，各地方政府亦已輔導各服務單位依服務狀況及量能彈性調整收托時間衛福部表示，持續加強宣導1966長照專線，並透過多元宣導管道提升民眾對於長照服務認識與了解，鼓勵使用長照2.0照顧資源以減輕家庭照顧者負荷，且為因應未來超高齡社會長照需求成長，期透過宣導，翻轉國人習於一對一照顧觀念，鼓勵民眾多元使用社區式服務，降低照顧者負荷，同時增進使用者社會參與。

依2020年長照服務滿意度調查結果，長照2.0整體服務滿意度達92％，對於設置1966長照服務專線及長期照顧管理中心服務滿意度達96.3％。

(時報資訊)