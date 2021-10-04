港股中國恒大、恒大物業4日停牌。另外兩檔恒大系股票恒大汽車、恒騰網絡4日上午一度大跌，但現股價飆高由跌轉漲，早盤一度跌逾8％的恒大汽車現股價轉漲8％。
恒大汽車4日早一度跌逾8％，但近11時由跌轉漲，一度漲逾9％，現漲近8％報3.25港元。恒騰網絡4日早一度跌6％，現也轉漲1.3％報2.34港元。
另一方面，市場上傳出合生創展可能出手收購恒大物業51％股份。財聯社引述知情人士說法稱，合生創展擬收購恒大物業，有意收購約51％的股份取得控股權，交易金額可能超過400億港元。
中國恒大、恒大物業、合生創展集團4日一早均公告停牌。中國恒大9月30日股價報2.95港元，恒大物業9月30日股價報5.12港元。
(時報資訊)
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