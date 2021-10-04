【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)擬入股美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown，於俄亥俄州廠合作生產電動車。投顧法人認為有助鴻海電動車貢獻提前顯現，維持「增加持股」評等，惟認為iPhone訂單短期無增加空間，調降2021～2023年獲利預期5～8％、目標價自140元降至130元。

鴻海股價9月初觸及113元波段高點，近期受大盤震盪影響拉回於103～110元區間盤整。今（4）日開高後上漲1.94％至105元，隨後受大盤跌勢擴大壓回、一度小跌0.49％至102.5元，但早盤仍大致持穩盤上、表現優於大盤。三大法人上周合計賣超4.62萬張。

鴻海1日宣布已與Lordstown達成合作協議，將以每股6.8983美元認購約5000萬美元普通股、以2.3億美元購買Lordstown俄亥俄州廠，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和包裝線資產、部分知識產權和其他資產。

鴻海將在Lordstown俄亥俄州廠生產該公司的Endurance大型電動皮卡貨車，計畫明年4月量產，且雙方已同意研議其他皮卡貨車項目的授權安排。據公告及與Lordstown的先前協議，投顧法人預期鴻海這筆交易將於明後2年貢獻營收2％。

隨著蘋果iPhone 13系列即將上市銷售，投顧法人預期鴻海將獲得超過75％的iPhone 13系列新機組裝訂單。由於高階的iPhone Pro／Pro Max系列機種初步市場反應優於13與13 mini，且目前旗艦機種市占率穩定擴大，目前iPhone動能正處於正軌。

然而，鑑於供應鏈零組件干擾因素與全球智慧型手機需求展望不慍不火，投顧法人預期鴻海iPhone訂單需求短期內將不會有任何上檔空間，故將鴻海第三季獲利預期調升3.1％、但將第四季獲利預期調降15.4％，整體下半年獲利預期調降8.8％。

不過，投顧法人認為鴻海針對電動車業務的穩定發展進度，將是未來營運成長的一大亮點，預期公司在18日的鴻海科技日中將公布更多細節。鴻海先前預期電動車將自2023年起量產，但投顧法人看好將提前在明年下半年實現。

投顧法人鴻海維持「增加持股」評等，但認為供應鏈布局成本提高、潛在出貨量放將使短期業務成長動能疲軟，將鴻海2021～2023年獲利預期分別調降5％、6.6％、及8.2％，並據此將目標價自140元調降制130元。

(時報資訊)

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