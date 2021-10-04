由於國際廢鋼原料行情持穩，豐興（2015）4日開出的本周內銷盤價，全面維持平盤，其中廢鋼每公噸收購牌價維持12,200元，鋼筋每公噸牌價維持23,100元，型鋼每公噸牌價維持27,000元。

(時報資訊)

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