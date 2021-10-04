今年來印度IPO市場熱潮不斷，受惠疫情帶來的需求倍增，科技新創公司如Paytm和Zomato皆創下市值超過10億美元的紀錄，根據高盛報告統計，印度新創公司2021年以來已經累積籌資超過100億美元，超越過去三年的總和，替印度股市增添大把柴火，預估印度股市規模有機會在三年內突破5兆美元，成為全球第五大股市。

根據瀚亞投資與ICICI保誠資產管理提供的印度溫度計指數顯示，最新數據來到133.5，連續多個月位於「加碼債券部位」區間。隨印度股市持續朝歷史新高挑戰，建議將印度債券納入資產配置中，以增加投資組合的防禦力；印度股票部位，持續看好中長線發展，建議利用定期定額方式持續分批投入。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度SENSEX指數8月以來從5.2萬點起漲，至9月中旬已經來到5.9萬點的新高紀錄，並準備叩關6萬點大關。今年來印度股市交出上漲23.59％的亮眼成績，不過目前看來印度牛市尚未結束，主要來自於強勁的財政支援、具體的宏觀計畫、大規模的IPO熱潮，以及疫苗接種不斷推進，皆支撐國內外投資者的情緒。

林庭樟指出，美國聯準會（Fed）釋出年底前不會升息的訊息，維持國際市場寬鬆環境，加上印度股市的強勁表現，使得法人8月買氣進一步提升，外國機構投資者（FII）於印度股市由賣轉買，相較於7月賣超1,131億盧比，在8月買超208億盧比；國內機構投資者（DII）和共同基金也同在8月大幅加碼印度股票，分別買超689億盧比以及1,030億盧比。

瀚亞印度策略收益債券基金經理人林培珣認為，印度債券近期表現穩定，主因第二季稅收成長83％，不僅大幅優於市場跟政府預期，也再次創下新高紀錄，減輕政府償債壓力。此外，印度政府在2022財年預計發債12兆盧比，與去年持平，有利支撐印度債券價格走勢。

針對未來印度債券觀察重點，林培珣強調，雖然印度央行已經將全年CPI年增率上調至5.7％，但仍須留意印度通膨是否獲得控制，還有印度稅收來源的穩定度。同時美國公債殖利率及美元走勢，也將對印度政府公債殖利率、印度盧比帶來影響，須持續觀察美國聯準會動向。

瀚亞印度溫度計指數，是根據印度市場中多項投資指標設立評價模型，並依據最終數據將投資建議分為「積極加碼股票、加碼股票部位、股債均衡配置、加碼債券部位，跟股票落袋為安」等區間。ICICI保誠資產管理公司是由印度當地最大民營銀行ICICI Bank及英國保誠集團(Prudential Plc)共同成立之資產管理公司，目前固定收益資產管理金額為全印度最大。

(時報資訊)