俄羅斯電力公司傳出應中國要求，將增加對東北三省的供電。消息影響4日港股上中國電力族群動態，多檔標的股價下挫，中國電力跌約3.6％、華潤電力跌近6％。
港股中國電力族群4日開盤後紛紛下跌，中國電力現跌3.63％，華電國際電力現跌逾4％，華潤電力跌近6％，偉能集團跌6％。
同時，新能源電力股也普遍下跌，京能清潔能源現跌逾4％，龍源電力現跌5.5％，中廣核新能源跌逾4％，新天綠色能源跌約7％。
此前路透引述俄羅斯電力公司Inter RAO指出，公司從10月開始提高對中國東北三省黑龍江、吉林和遼寧的供電，增幅是原計劃供應的90％，按年計擴大100％。
(時報資訊)
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