俄羅斯電力公司傳出應中國要求，將增加對東北三省的供電。消息影響4日港股上中國電力族群動態，多檔標的股價下挫，中國電力跌約3.6％、華潤電力跌近6％。

港股中國電力族群4日開盤後紛紛下跌，中國電力現跌3.63％，華電國際電力現跌逾4％，華潤電力跌近6％，偉能集團跌6％。

同時，新能源電力股也普遍下跌，京能清潔能源現跌逾4％，龍源電力現跌5.5％，中廣核新能源跌逾4％，新天綠色能源跌約7％。

此前路透引述俄羅斯電力公司Inter RAO指出，公司從10月開始提高對中國東北三省黑龍江、吉林和遼寧的供電，增幅是原計劃供應的90％，按年計擴大100％。

(時報資訊)

#俄羅斯 #中國 #大陸 #限電 #缺電 #港股

主要市場指數

紐約道瓊
34326.46 +482.56(1.43%)
10/02
S&P500
4357.04 +49.50(1.15%)
10/02
Nasdaq
14566.70 +118.10(0.82%)
10/02
費半指數
3261.18 +3.09(0.09%)
10/02
日經225
28384.92 -386.15(1.34%)
12:06
南韓KOSPI
3019.18 -49.64(1.62%)
10/01
香港恆生
24022.64 -553.00(2.25%)
12:05
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7027.07 -59.35(0.84%)
10/01
法國CAC
6517.69 -2.32(0.04%)
10/02
德國DAX
15156.44 -104.26(0.68%)
10/01

延伸閱讀