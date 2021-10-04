擁有麻布記帳Moneybook、發票存摺Invos及企業記帳NexTrek三大金融科技品牌的易普網路，在疫情重挫多數新創事業之下，營運發展異軍突起且多方面業務呈逆勢成長，並同時開展個人與企業財務管理的數位服務市場。今再次獲得投資人青睞，完成策略性一輪投資，為強化核心品牌效益，將正式更名為麻布數據科技股份有限公司。此輪投資人包括中國信託創業投資(股)公司與網路家庭國際資 訊(股)公司，分別為台灣金融與電商兩大產業的巨頭，對此輪投資深具意義。

麻布數據科技執行長陳振榮表示，麻布數據科技的願景是融合數據與科技提供普惠金融服務(Digital Financial Inclusion)，使理財不再是有錢人的專利;集團將以用戶需求為核心來發展易用、普惠的科技，滿足大眾消費者及中小企業對於數據連接、整理、及應用的理財需求。我們極重視用戶信任背後的責任，策略輪加入的股東，將以豐富經驗協助公司治理及加速業務拓展。

截至第二季底，麻布數據科技的Invos發票存摺已突破500萬用戶大關及累計10億筆交易數據、Moneybook麻布記帳則來到60萬用戶並連結超過170萬個金融和支付帳戶、NexTrek匯雲數位則達成1,000家付費訂閱企業之里程碑。

PChome網路家庭集團執行長暨總經理蔡凱文，PChome長年積極發展金融科技事業，目前在行動支付、第三方支付、電子支付及P幣生態圈的服務版圖已深具優勢，本次策略投資麻布數據科技主要看好其用戶數增長及龐大的數據優勢，豐富的經驗也將助攻PChome生態圈在數位金融場景的布建串聯，期盼透過跨產業的深化合作，攜手共創更便利、更創新的數位金融服務體驗。

金管會創新中心執行秘書胡則華表示，麻布從科技新創轉型為金融科技業者，在金融科技創新園區輔導下，成為開放銀行第一階段最多銀行合作的TSP業者。此外，為了增加監理機關、金融機構，以及市場的信任，麻布很努力追求合規，也提升資安防護，在2年內3間公司陸續取得ISO27001認證，很肯定他們對負責任創新的用心與投入，也就是這樣的態度讓他們獲得來自不同領域產業龍頭投資人的認同。希望麻布發 展的經驗及成果，也能帶給其他金融科技新創業者一些啟發及激勵，促成更多普惠金融服務及跨產業的合作。

隨著日本、南韓Open Banking政策推動，近兩年來孕育出展露頭角的當地金融科技業者，如MoneyForward、BankSalad。麻布數據科技此次的更名，業務覆蓋從個人到企業財務管理，亦是期待強化運用數位科技與金融資訊的結合，提供消費者及中小企業主，自動化到智慧化的全方位財務管理服務，並隨著消費者賦權及普惠金融趨勢發展下，為台灣的金融科技產業發展打開新的一頁。

(時報資訊)