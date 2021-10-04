【時報編譯張朝欽綜合外電報導】瑞士經濟事務局(SECO)周日指出，已經對與破產的Greensill相關金融家提出刑事訴訟，指控其涉嫌違法進行不正當競爭。

在SECO提出申訴後，瑞士檢察官辦公室就對Greensill提起刑事訴訟。瑞士信貸也證實，瑞士警方也在上周突擊搜索了瑞信辦公室。檢查官表示，尚未對瑞士信貸前任和現任僱員展開刑事調查。

瑞士信貸周日回應指出，已經從該行收集資料，這是官方程序之一，不是直接針對該行而來。瑞信表示，暫時不會對此發表任何進一步聲明，因為這是正在進行調查的一部分。

瑞信今年3月被迫關閉了100億美元的供應鏈金融基金，這些基金投資於Greensill發行的債券，令該行遭受沉重打擊。

(時報資訊)