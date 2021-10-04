【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16484.75點，跌86.14點；總計296家漲、602家跌、84家持平；委買27533465張、委賣20416883張；總成交值1862.52億元。

(時報資訊)

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