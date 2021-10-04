（NMI走勢圖。圖／中華經濟研究院提供）

中華經濟研究院發布9月未經季節調整的台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續三個月擴張，指數微升0.6至57.3，主要是台灣確診人數邁向清零，刺激內需消費市場回溫。

中經院院長張傳章表示，NMI四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。非製造業步出本土疫情衝擊，陸續進入正常營運活動，其中商業活動在6月觸底後連續三個月擴張，但指數回跌4.8至56.7。新增訂單（新增簽約客戶或業務）6月觸底後，也已連續三個月擴張，指數56.9，較8月微幅攀升0.7。

張傳章指出，非製造業存貨為連續二個月擴張，指數續揚3.2至53.9，為2020年2月以來最快擴張速度。未完成訂單（工作委託量）已連續五個月呈現緊縮，指數攀升4.9至49.9。另未來六個月展望指數已連續三個月擴張，但指數回跌1.3至57.0。

八大產業中，七大產業NMI皆呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業63.3、教育暨專業科學業62.5、運輸倉儲業58.8、住宿餐飲業58.3、批發業57.7、零售業56.6與資訊暨通訊傳播業53.7。金融保險業49.7則轉為緊縮，指數跌幅達6.2。

(時報資訊)