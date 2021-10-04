【時報記者張漢綺台北報導】針對已陸續對客戶發出漲價通知，新訂單漲幅約5%到10%，被點名的幾家散熱廠否認已發出漲價通知，散熱廠表示，是否調漲價格仍待評估。

大陸為落實「能耗雙控」政策，8月到9月各省開始擴大停限電，加上湖南及廣東等也宣布調漲電價，衝擊到各電子零組件廠商生產，營運成本也大增，讓零組件廠承受不小的成本壓力，今天傳聞散熱廠尼得科超眾(6230)、泰碩(3338)等已對客戶發出新訂單漲價通知，不過公司否認發出漲價通知。

事實上，雖然各零組件廠均承受大陸限電及漲電價成本壓力，對於與客戶新訂單談漲價卻非常謹慎，主要是因大陸供電政策至今未明，是否只是漲電價，或是有新的供限電條款仍待中央統一公布，零組件廠須待大陸供電政策公告，並了解客戶及供應鏈生產狀況後才會評估對成本的影響及如何反應成本。

另一個讓零組件廠不敢輕易喊漲的原因是終端需求減弱，除NB、手機及消費性產品外，近期連車用市場也傳雜音，除半導體缺料導致車廠減產，大陸供電吃緊亦讓大陸第4季傳統車市旺季蒙上陰影，擔心供電吃緊影響大陸地區電動車/電動摩托車/電動自行車換車及購車需求，加上長短料問題嚴重，不少零組件面臨清庫存壓力，上游原物料價格也因清庫存及市場預期漲價心理交雜波動劇烈，在需求及成本等各項因素未明下，零組件廠何時反應漲價仍待觀察。

(時報資訊)