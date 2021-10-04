「解封受惠股」三大利多撐腰！全球首款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」有望問世、國內5日起「上山下海」免戴口罩，加上五倍券商機來臨，內需動能可望復甦。雄獅（2731）、鳳凰（5706）、夏都（2722）4日大漲逾5％；航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）也揚升約2％、相對抗跌，相關族群吸引資金轉進卡位。

由默沙東藥廠（Merck & Co）研發的抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」近期有望問世，市場看好若順利推出，將大幅改變防疫生態。國內指揮中心也證實「有準備」、仍在談判階段；而國內疫情連日「+0」、趨於穩定，指揮中心宣布5日放寬戶外戴口罩規定，「上山下海」免戴口罩，邁向「逐步解封」。

此外，五倍券也將於8日正式開放使用，題材魅力不減。法人看好，本次五倍券10月上路，發酵時間可望較為快速，預期第四季就能「見效」。對於小額消費之實體通路最有利，激勵消費、娛樂、觀光、餐飲、電商平台等產業營收數字回溫可期，股價也可望逐步墊高。

雄獅、鳳凰、夏都、新天地股價4日大漲逾半根漲停板，美食-KY、王品、晶華、六福、國賓，以及航空雙雄長榮航、華航，也勁揚2～5％，上市觀光類股指數飆漲2.89％、拉出長紅，突破5日線、季線。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意