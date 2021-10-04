陷入債務危機的中國恒大集團有最新動態，傳合生創展有意收購恒大物業約51％的股份，交易規模可能超過400億港元。港股中國恒大、恒大物業、合生創展4日均停牌。

合生創展集團4日公告，同意收購一家在港交所的上市公司。財聯社引述知情人士說法稱，合生創展擬收購的正是恒大物業，有意收購約51％的股份取得控股權，交易金額可能超過400億港元。

合生創展集團在9月30日漲1.65％股價報27.7港元。中國恒大9月30日跌3.9％報2.95港元，恒大物業9月30日漲2.4％報5.12港元。

除中國恒大、恒大物業之外，恒大汽車4日下跌，現跌逾2％報2.95港元。恒騰網絡現跌近2％報2.27。

(時報資訊)

#恒大 #合生創展 #收購

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