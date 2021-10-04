（疫情衝擊下，健保署高屏業務組擴大愛心協助照顧弱勢。圖／健保署高屏業務組提供）

38歲的林先生是家中的經濟支柱，單親扶養1歲幼童及照顧70多歲失智領有中度身心障礙手冊的母親，一家三口均具中低收入戶資格，林先生因高中畢業無一技之長，原在屏東市餐飲業從事服務生工作，每月僅靠2萬多元收入維持生計，在疫情影響下，公司歇業被迫裁員，無法繼續工作，頓失收入來源，全家經濟陷入困境，也無力繳納健保費。

健保署高屏業務組長林淑華表示，除持續運用健保愛心專戶對特殊境遇、弱勢兒少等弱勢家庭共同協助外，另疫情衝擊許多產業及事業，弱勢家庭受疫情影響生活更加困頓，為協助更多的弱勢家庭，積極運用來自社會各界捐款的健保愛心專戶適時伸出援手，擴大補助，本案林先生即是受惠於愛心專戶的被保險人之一。

健保署高屏業務組主動透過跨機關資訊交流，函請縣市政府提供重大傷病或家庭遭逢變故之急難紓困對象，並發掘非自願性失業勞工、單親扶養未成年重大傷病或身心障礙子女及申請健保費緩繳等急難紓困或特殊境遇之弱勢家庭，連結社會資源及慈善團體，共同協助其脫離健保欠費困境，並予以提供生活物資，安心就醫。高屏業務組2021年度就運用愛心專戶補助800多個弱勢家庭，受惠人數約1,500餘人，補助金額達510萬元。

(時報資訊)