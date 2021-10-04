【時報記者王逸芯台北報導】原油價格持續向上墊高，顯示在疫情趨緩下，經濟活動恢復、市場需求快速回溫，帶動與民生相關的塑化業，若第四季在無突發重大疫情衝擊下，營運將進一步成長，台塑第三季因為有定檢歲修，單季營業額將比第二季微幅衰退，不過，第3季將有30億元現金股利入帳，獲利可望維持高檔，台塑(1301)今日開高震盪，展現抗跌，盤中漲幅0.91%，同集團的台化(1326)小漲0.49%、台塑化(6505)漲約1%，扮演盤面中逆勢走揚的權值指標。

油價持續墊高，先是終端經濟活動正向復甦，加上第四季為傳統旺季，也將拉動市場需求，最新紐約商業交易所(NYMEX)11月西德州中級原油(WTI)期貨收盤上漲1.1%、每桶報在75.88美元，創2018年10月以來近月合約最高收盤價。再者，OPEC+將於10月4日開會，商討後疫情時代的原油生產計畫。市場預期，OPEC+將維持現有協議，11月起增產40萬桶/日，以因應市場需求增加。

有鑑於第四季為傳統PE、EVA、PP需求旺季，且印度雨季結束，基礎建設需求回穩，加上台塑開工率相較第三季提高，因此，第四季營業額及本業獲利都比第三季成長。

台塑將在本周五公布第三季季報，以及第四季展望，屆時四寶高層將對塑化產業景氣做出更詳盡預測。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意