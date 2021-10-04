（PMI走勢連15個月呈現擴張。圖／中華經濟研究院提供）

中華經濟研究院發布9月經季節調整後的台灣製造業採購經理人指數（PMI）連續15個月呈現擴張，但指數續下滑4.3至57.8，為2020年10月以來最慢擴張速度。

中經院院長張傳章表示，PMI五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。經季調後的新增訂單與生產指數分別續跌8.8與5.9至53.5與57.0，皆為2020年7月以來最慢擴張速度。人力僱用指數續跌3.8至2020年11月以來最慢擴張速度的54.5。

張傳章指出，美國塞港問題持續，供應商交貨時間指數已連續11個月維持在60.0以上的上升（高於50）速度，低指數回落0.5至69.1。未季調的存貨指數在7月攀升至創編以來最快擴張速度的62.7後，連續二個月擴張速度趨緩，指數續跌2.3至55.1。

自2014年11月以來，全體製造業首次連續三個月回報客戶存貨過高（高於當前客戶所需，高於50）的51.8。原物料價格指數已連續11個月維持在70以上的上升速度，但連續跌2.2至77.9％，為2020年12月以來最慢上升速度。未完成訂單指數續跌2.6至56.1，為2020年9月以來最慢擴張速度。

張傳章說明，未來六個月展望指數已連續14個月呈現擴張，但指數續跌5.8至55.5，為2020年9月以來最慢擴張速度。9月六大產業中，五大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業60.4、電力暨機械設備產60.0、交通工具產業59.5、食品暨紡織產業54.7與基礎原物料產業54.4。化學暨生技醫療產業49.5則轉為緊縮。

(時報資訊)