（台泥獲HR Asia亞洲最佳雇主獎。圖／台泥提供）

亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》日前揭曉「2021亞洲最佳企業雇主」得獎名單，台泥(1101)獲HR Asia亞洲最佳雇主獎。

為了營造更友善的職場環境，台泥宣布，10月起啟動「Hybrid Agility to Work 多元敏捷工時計畫」，新增「安薪照顧假」、「居家辦公模式」、「跨國時差班別」等福利，讓同仁追求事業發展的同時也能安心照顧家庭，與企業共同成長。

台泥董事長張安平曾說，人類的文明從彼此互相照顧開始。HR Asia Awards的評估項目包括企業文化、領導效能、學習與發展、績效管理、職涯發展和薪酬與福利等，台泥在「企業文化暨組織發展性」、「員工認同感」及「團隊意識及參與」表現突出，顯示台泥長期以來重視人才培育、打造和諧友善的工作環境之企業理念與努力獲得肯定。

台泥今年邁向第75年，為了提供同仁更好的照顧，台泥指出，今年首創退休雙軌制，加倍提撥持股信託和醫療保險福利，加碼提供生育補助和獎勵金。面對疫情，台泥以最高規格防疫，在5月三級警戒之前即率先啟動居家上班機制，保護員工免於病毒威脅。考量後疫情時代仍籠罩著風險和不確定性，台泥即日起也啟動更靈活、且能真正幫助員工兼顧家庭與工作的「Hybrid Agility to Work 多元敏捷工時計畫」。

除此之外，台泥員工享有勞基法規定以外的3天有薪家庭照顧假，能更安心地處理緊急事務。若家中長輩或年幼子女有特殊照護需求，員工也可申請部分工時採居家上班型態，讓員工敬業付出之時，兼顧家庭成員的需要。

(時報資訊)

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