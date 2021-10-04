港股聯想集團4日開盤股價走揚，現漲約7.5％報8.99港元。聯想集團公告，在上海證券交易所科創板上市以及發行中國存託憑證的申請已經獲得上交所受理，有望返回大陸A股上市。

聯想集團4日公告，已向上交所提交有關建議發行中國存托憑證及上市的申請材料，已在9月30日收到上交所發出確認受理申請的函件。招股說明書已於9月30日在上交所科創板股票審核網站公布。

相關公告顯示，聯想集團融資規模為人民幣100億元，擬發行行約13.38億股普通股股票，不超過初始發行後股份總數的10％。聯想集團董事長兼CEO楊元慶通過直接及間接持股，在聯想集團擁有的權益比例為9.62％。

(時報資訊)