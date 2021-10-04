【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)AI研發中心(AICS)偕醫界領袖發表五大應用成果：「醫療資訊系統智慧平台」、「醫療大數據平台」、「智慧用藥安全系統」、「智慧編碼與醫療決策管理」、「個人化智慧健康管理平台」，共同引領醫療數位轉型。華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一說：「AICS致力鏈結產學研醫療應用，今年於國際學術會議發表十篇論文，並落地全台十九家醫學中心與醫院，同時亦與美國新創獨角獸Olive結盟，陸續導入智慧醫療編碼至全美775家醫院。未來將以智慧醫療資訊系統、醫療大數據、個人化健康管理三大平台延伸AI創新應用，攜手全球健康產業夥伴共創新藍海。」

醫界領袖包括振興醫院魏崢院長、台北慈濟醫院趙有誠院長、彰化基督教醫院林慶雄副院長、中山醫學大學附設醫院曾志仁副院長，與魏正宗副院長等。

台北慈濟醫院院長趙有誠說：「疫情衝擊下，智慧醫療與數位轉型的挑戰更為嚴峻，與華碩合作的醫療資訊系統，開啟轉型契機。透過全新架構與微服務化，提升既有醫囑系統效率與體驗，亦結合智慧病歷書寫、智慧自動編碼、智慧醫囑開立等AI服務，進一步優化診斷與處置編碼申報品質。此外，北慈也成功導入華碩行動巡房及敗血預測系統，透過臨床決策自動化與智慧化，提高醫護協作效率、醫病溝通與照護品質。」

振興醫院魏崢院長說：「台灣民眾用藥量龐大，相對出現不良反應的機率也增加。振興與華碩合作智慧用藥安全系統，以AI閱讀千萬份病歷學習臨床診療思維，開立處方箋前，AI可審視患者家族及個人病史、過敏史、病歷、生活習慣，與就診、檢驗、檢查資料，建議用藥物清單、先做檢查、和警示異常用藥劑量，維護患者安全，減少人為疏失、醫療糾紛與醫療浪費。華碩也積極部署AI開發慢性病、多重疾病、及癌症用藥管理，預測新藥進入臨床前期的藥效、安全性與風險，加速臨床試驗與精準藥物開發。」

(時報資訊)

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