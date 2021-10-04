【時報編譯張朝欽綜合外電報導】CD&R(Clayton, Dubilier & Rice)以70億英鎊(約95億美元)的出價贏得了英國超市集團Morrisons的拍賣交易，讓該私募公司為收購該英國第四大超市鋪平了道路。

Morrisons董事會在周六推薦了CD&R每股2.87英鎊的報價，該報價擊敗了軟銀(Softbank)旗下Fortress投資領頭財團之每股2.86英鎊報價。

Morrisons董事會建議股東，在10月19日舉行的會議上投票贊成該2.87英鎊的報價。董事長Andrew Higginson在聲明表示，CD&R最終報價對股東來說是極好的估價，同時保障了Morrisons所有股東的基本面。

CD&R承諾保留Morrisons位於英格蘭北部Bradford市的總部，以及由執行長David Potts領導的現有管理團隊。

CD&R的得標價稍微高於八月建議的每股2.85英鎊報價；該最終收購價也較Morrisons在六月中旬的股價溢價了61%。部分分析師指出，收購者最後可能不得不賣出資產，例如工廠、倉庫或商店，以賺取可觀回報。

落敗的Fortress投資在聲明中指出，從許多方面來看，英國仍是非常具有吸引力的投資環境，將繼續探索機會。

英國第二大連鎖超市森寶利(Sainsbury's)在最近幾個月一直被傳出被私募公司設定為下一個收購對象。

(時報資訊)