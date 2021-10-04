【時報-台北電】央視新聞報導，據中國銀聯統計，10月1日、2日，銀聯網路交易兩天合計人民幣0.8兆，交易筆數達到14.63億筆；平均來看，日均交易額及日均交易筆數年增7.07%、38.76%。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#銀聯

主要市場指數

紐約道瓊
34326.46 +482.56(1.43%)
10/02
S&P500
4357.04 +49.50(1.15%)
10/02
Nasdaq
14566.70 +118.10(0.82%)
10/02
費半指數
3261.18 +3.09(0.09%)
10/02
日經225
28497.57 -273.50(0.95%)
10:35
南韓KOSPI
3019.18 -49.64(1.62%)
10/01
香港恆生
24075.48 -500.16(2.04%)
10:41
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7027.07 -59.35(0.84%)
10/01
法國CAC
6517.69 -2.32(0.04%)
10/02
德國DAX
15156.44 -104.26(0.68%)
10/01

延伸閱讀