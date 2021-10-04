【時報-台北電】中華經濟研究院9月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數(PMI)已連續15個月呈現擴張，惟指數續跌4.3個百分點至57.8%，為2020年10月以來最慢擴張速度。
五項組成指標中，新增訂單、生產與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升，存貨呈現擴張。經季調後之新增訂單與生產指數分別續跌8.8與5.9個百分點至53.5%與57.0%，皆為2020年7月以來最慢擴張速度。
9月六大產業中，五大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業60.4%、電力暨機械設備產業60.0%、交通工具產業59.5%、食品暨紡織產業54.7%與基礎原物料產業54.4%。化學暨生技醫療產業49.5%PMI則轉為緊縮。
此外，隨著台灣確診人數邁向清零，9月未季調之台灣非製造業經理人指數(NMI)已連續3個月擴張，本月指數微升0.6個百分點至 57.3%。
八大產業中，七大產業 NMI 皆呈現擴張，依擴張速度排序為營造暨不動產業63.3%、教育暨專業科學業62.5%、運輸倉儲業58.8%、住宿餐飲業58.3%、批發業57.7%、零售業56.6%與資訊暨通訊傳播業53.7%。金融保險業49.7%，NMI則轉為緊縮，指數跌幅達6.2個百分點。（編輯整理：張嘉倚）
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