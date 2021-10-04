【時報記者王逸芯台北報導】時序步入第四季，聯發科(2454)最快在本周公布9月營收，屆時第三季營收也將出爐，以7月加上8月營收來看，聯發科9月營收若達425億元，就可以達陣財測，在陸系品牌智慧機在第三季持續推出5G新品下，有利於拉動聯發科營收，法人圈認為，聯發科第三季達陣財測應該不難，聯發科今(4)日開高震盪，在大盤急跌下，儘管漲幅收斂，盤初仍力穩盤上，盤中一度不敵大盤而翻黑。

第三季大陸智慧型手機品牌新品輩出，包括OPPO、vivo、realme、Motorola以及小米等，其中也有多款產品採用聯發科天璣處理器，有利於聯發科第三季拉或動能，也因此，法人圈樂觀預估，聯發科第三季達陣財測應該不難。另外，聯發科也持續看好今年全球5G智慧型手機出貨將超過5億支，同時，也預期營收年增逾45%的目標。

以聯發科第三季財測來看，美元兌新台幣匯率1比28元計算，營收約1257~1319億元、季增加0~5%，毛利率目標44.5~47.5%之間。聯發科累計7月、8月營收合計為831.68億元，換言之，聯發科9月營收只要有425億元，就可以達到第三季財測預估。

除5G智慧型換機潮延續外，聯發科在成長型產品領域也穩定推進，除先前看好自駕車、電動車市場，將車用電子部門取名為代號「黃山」，加速以B2C2B模式全力搶食這塊新車用大餅外，亞馬遜規畫推出家用機器人「Astro」，當中具備觸控螢幕及感測器等，並看好未來長線發展，而過去已經成功切入亞馬遜供應鏈的聯發科也有望拿下相關訂單。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意