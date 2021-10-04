【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數198.52點，跌2.67點；總計146家漲、512家跌、66家持平；委買6236664張、委賣4288646張；總成交值291.89億元。

(時報資訊)

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