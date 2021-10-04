【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16458.35點，跌112.54點；總計222家漲、671家跌、75家持平；委買25974617張、委賣18980345張；總成交值1381.48億元。

(時報資訊)

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