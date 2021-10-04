搭配振興五倍券只要數位綁定即可獲得的400萬份好食券只剩4萬個名額，是否將攜手國營事業加碼推出晚鳥優惠？經濟部長王美花今（4日）表示，由於觀光業為重災區，目前政府經費先支援加碼國旅券，好食券現在還有名額，會討論其他方式，假如10月8日前有相關方案，會向外界說明。

根據經濟部統計，截至今日上午9點，五倍券數位綁定已達395萬9112人，其中，個人綁定有287萬4996人，共同綁定有108萬4116人，並以綁定信用卡最多，達289萬9419人。

由於經濟部加碼的好食券條件為數位綁定，且限量400萬份，以目前數位綁定人數來看，僅剩4萬個名額，對於400萬份好食券如果送完，會不會像國旅券一樣加碼，會不會攜手國營事業加碼推出晚鳥優惠等問題，經濟部長王美花今日在出席立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會第1次聯席會議前，於議場外受訪時表示，有進行過跨部會討論，因國旅券的登記人數破千萬，且觀光業為重災區，目前政府經費先支援加碼國旅券。

王美花指出，好食券現在還有名額，經濟部也會討論其他方式，假如在10月8日五倍券正式使用前有相關方案，都會向外界說明。

王美花也表示，中低收入戶等弱勢民眾如果有解除數位綁定、改領紙本券的需求，可以撥打免付費1988專線，有專人會提供協助。

(時報資訊)