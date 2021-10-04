【時報-盤中焦點股】1.中鋼構(2013)：風電題材撐腰，外資近期偏多操作，盤初股價彈升逾4%，收復60關、拚上5日線。
2.裕隆(2201)：上周五拉出一根長黑棒，惟下方月線有撐，盤初一度彈升逾2%。
3.智崴(5263)：獲外資連續買超14日，今明受邀證交所法說，晨盤量增價揚逾6%暖場，領漲文創類股。
4.鈊象(3293)：新品吸引法人目光，營收有望再戰高點，上周五三大法人聯手逆勢買超276張，晨盤一度漲逾3.5%。
5.尼克森(3317)：大啖GaN、SiC商機，出貨水漲船高，一度漲逾3%。
6.精測(6510)：探針卡業績回春，9月營收雙升，Q3創次高，股價上揚漲逾2.5%。
7.雄獅(2731)：默克新冠口服藥有望降死亡率，加上五倍券連假效應，晨盤樂漲近7%。
8.鳳凰(5706)：新冠口服藥問世，觀光股慶祝行情，早盤強漲逾6%。
9.裕民(2606)：運價有撐，上周五BDI指數反彈，股價上攻漲逾4.5%。
10.中航(2612)：BDI指數回神，外資連2日買超，晨盤一度漲逾3%。
11.陽明(2609)：開加班船搶賺旺季紅利，惟外資連5日提款，早盤重挫逾6%。
12.台肥(1722)：通膨資產題材成為抗空神主牌，今早大漲近6%，寫下為2014年以來高價。
13.寶碩(5210)：外資1日回補，早盤觸及漲停、改寫前高。
14.精剛(1584)：轉投資大進補，帶動早盤放量勁揚7.5%。
15.台塑化(6505)：Q3獲利公布在即，盤初漲逾2%，向百元關靠攏。
16.貿聯-KY(3665)：Q3營收創新高，擬投145億收購德國大廠工業應用業務，營運添柴，亮燈漲停。
17.昇貿(3305)：低軌衛星後市有看頭，身為供應鏈一員營運受惠，盤初一度攻高4%，表現強於大盤。
18.健策(3653)：車用散熱產品放量，股價創高修正獲投信力挺，今早衝回330元。
19.西柏(3541)：訂單需求熱絡，Q3獲利估走高，盤初一度反彈逾2%。
20.名軒(1442)：手握4成屋案銷售，今年營運優於去年，內需不受雙控影響，股價站穩高崗上漲逾3%。
21.儒鴻(1476)：越南解封+Q4旺季，營收望向新高，買盤積極進場，股價拚回600大關。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)