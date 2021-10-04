【時報記者任珮云台北報導】進入九月北半球太陽能安裝旺季，且中國公布能耗雙控政策，矽料報價明顯持續向上，全球太陽能產業鏈承壓嚴重，全線(矽料/矽晶圓片/電池/模組)價格皆來到近年新高。法人分析，近期太陽能級矽料飆漲因長線碳中和趨勢確立，太陽能裝機需求大幅上修。今早太陽能族群表現震盪，部分個股開高走低由紅翻黑。法人認為，明年下半年之前，太陽能矽料會維持上漲高原期，台灣太陽能新增安裝時間恐再遞延及模組、EPC廠商毛利承壓嚴重，可留意太陽能產業存貨高模組廠，同時為因應再生能源鴨子曲線，可同步關注儲能相關產業。

早盤太極(4934)、聯合再生(3576)、達能(3686)及茂迪(6244)等股價由紅翻黑。

法人指出，能耗雙控限電影響矽料原料供給，廠商積極搶料勢必帶動矽料進一步上漲。目前多晶矽生產方式以改良式西門子法為主，多晶矽成本結構以電費、矽粉與折舊為大宗，因多晶矽粉未有市場報價，觀察多晶矽粉原料金屬矽/工業矽可明顯看出價格自8月逐漸飆漲來到近年新高。中國太陽能廠商清楚多晶矽生產、矽棒長晶為電力高耗能產業，且生產基地集中雲南、新疆、四川等將被拉閘限電地區，廠商早已先行拉貨備料反映對政府能耗雙控限電之預期。

雲南省目前已經明確要求當地工業矽業者，9月至12月需減產90%，重創矽料原料供應。內資法人認為，矽料除因太陽能裝機需求確立中長期上漲趨勢，限電進一步減少矽料原料供給，更加刺激電池與模組廠商積極拉貨備料，因此短時間內矽料報價仍將明顯上漲。

台灣太陽能產業鏈上市公司以上游中美晶(5483)、合晶(6182)矽晶圓片銷售、中游電池與模組廠製造為主，主要廠商為聯合再生(3576)、元晶(6443)、茂迪(6244)與安集(6477)，搭配下游大量未公發工程總承包EPC廠商與電廠營運商。法人分析，目前元晶(6443)、安集(6477)帳上存貨絕對金額、存貨平均周轉天數較高，值得留意。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意