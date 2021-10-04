【時報記者林資傑台北報導】鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)股東常會通過配息5元，今（4）日以180.5元參考價除息交易。樺漢近期股價壓回185～201元區間低檔盤整，今早在買盤敲進下開高勁揚5.26％至190元，僅約8分鐘便完成填息，早盤維持逾2.5％漲勢，領漲工業電腦族群。

樺漢2021年8月自結合併營收74.06億元，月增6.53％、年增6.99％，續創同期新高，三大事業群貢獻分別為品牌通路41.4％、系統整合38.1％、設計製造20.5％。累計前8月合併營收573.08億元、年增達14.72％，續創同期新高。

樺漢表示，雖面對疫情造成原料及人工成本漲價、缺料等不確定逆風干擾，但多角化經營策略發揮關鍵效益，使8月營收仍展現良好成績單。其中，缺料部分發揮整合平台資源，將影響控制在一定範圍內，使訂單遞延出貨影響整體營收不到30％。

樺漢指出，後疫情時代台灣、歐洲、北美智慧的零售、金融、娛樂博奕、半導體產業客戶的設備需求提升，帶動設計製造的樺漢本體及系統整合營收顯著年成長。7～8月品牌通路及設計製造事業體營收約86.1億元、仍年增近10％，中和其他事業體缺料遞延出貨影響。

展望後市，隨著時序進入產業出貨旺季，樺漢預期有助自助結帳機、公益彩票機、智慧博奕機等出貨動能，帶動個體營運規模放大，配合品牌通路、系統整合在手訂單續創新高，與客戶商談轉嫁相關成本，判效益逐步顯現，致力達成全年獲利維持年成長目標。

樺漢董事長朱復銓先前法說時表示，下半年訂單出貨比（B/B Ratio）達1.6～1.7，雖面臨缺料逆風干擾，但三大事業體第三季營收仍力拚成長達雙位數，帶動下半年旺季營運逐季向上，預估上下半年營收仍可望維持往年4比6水準。

此外，樺漢私募發行15億元可轉債，引進聯發科及威盛為長期合作策略性投資夥伴，從傳統工業電腦進入第三世代的雲軟硬智慧平台，聚焦搶占智慧金融、零售、辦公、製造、物流、網通等6大領域的AIoT產品應用商機，相關效益顯現有望挹注整體營運更上層樓。

投顧法人認為，樺漢下半年營收可望逐季成長，但7～8月合併營收僅達第三季營收預期57％，欲達成季增雙位數目標，意味9月營收需突破百億元，依目前缺料狀況達成難度相當高，故將第三季營收季增率下修至持平，維持「中立」評等、目標價250元。

(時報資訊)

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