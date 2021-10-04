【時報記者沈培華台北報導】南亞科(2408)預定本周五（10月8日）舉行2021年度第三季度法說會。南亞科將揭開記憶體股法說會序幕，將公布2021年度第三季自結財報及未來公司營運展望。

DRAM廠南亞科對第三季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；但因產能達到上限，且庫存已逐步消化，第三季位元銷售量可能較第二季減少個位數百分比。因價格續穩在高檔，南亞科9月營收仍有一定之水準。

南亞科2021年8月自結合併營收為82.10億元，創3年以來單月新高，月增3.26%，較去年同期增加68.57%；1~8月自結合併營收為565.28億元，較去年同期增加38.94%。南亞科對第三季展望樂觀審慎，預估產品價格可望走揚；因此可望帶動營運維持高檔。

雖有一家美系外資看淡整體記憶體業，但整體外資對南亞科近期偏向逢低買超，南亞科今早股價開高震盪，股價越墊越高。

另一家美系外資最新針對華邦電(2344)指出，華邦電的NOR flash、SLC NAND與利基型DRAM第四季價格都將維持在一定水準，然在2022年上半年將回跌，預估季減雙位數幅度，預期在2022年下半年可望反彈；但指出，華邦電股價已經修正，長線仍看好利基型記憶體前景，認為股價修正可視為買點。

旺宏(2337)股價近期也逐步墊高。旺宏董事長吳敏求對產業展望持續樂觀，持續看好公司明年展望。

根據TrendForce調查顯示，第三季生產旺季後，DRAM的供過於求比例於第四季開始升高。此外，除了供應商庫存水位仍屬相對健康外，基本上各終端產品客戶手中的DRAM庫存已超過安全水位，將削弱後續的備貨意願。因此，TrendForce預測，第四季DRAM均價將開始走跌，部分庫存量過高的產品別單季跌幅不排除會超過5%，整體DRAM均價跌幅為3~8%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意