台股加權指數4日開高在16,600.52點，權王台積電（2330）開平盤574元，帶領台股開高的航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）、太陽能族群及紡織族群等，但貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）走低，台股開高之後，一度反彈百點，但隨後漲幅又逐漸縮小。

受到默克揭露旗下一款還在實驗的口服藥可將染疫後死亡、住院的機率降低50％激勵，美國四大指數1日全面跳高，疫苗股則逆勢下殺。

道瓊工業平均指數10月1日終場上漲1.43％（482.54點）、收34,326.46點；周K線下跌0.36％。那斯達克指數上漲0.82％（118.12點）、收14,566.70點；周K線下跌3.2％。費城半導體指數上漲0.09％（3.09點）、收3,261.18點；周K線下跌5.58％。

統一投顧指出，美國債務上限僵局未解，中國恒大問題仍在，且中國大陸限電政策影響重大，將衝擊台廠9月、10月的營收表現，並影響全球供應鏈的正常運作。

統一投顧考量國際股市震盪加劇，外資站在賣方，台股上周大跌689點，整體短中期均線呈現空頭排列，即使短線跌深反彈，仍須保守因應，建議採取低接布局策略，以業績較佳的晶圓代工、矽智財、塑化股、壽險金控及五倍券內需概念股為主。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意