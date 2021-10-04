【時報-台北電】美股四大指數10月首戰得勝，默克挾新冠口服疫苗題材激勵旅遊股攜手強攻，惟台股ADR僅呈漲跌參半，今早美股期指延續多頭氣勢續揚，帶動日股跟漲，而韓股逢開天節連假休市。台股上周五在外資連4日賣超、台積電欲振乏力之下，再次帶量下殺363點，直接退守16500關，累計一周重挫近700點；今早受美股強彈提振，三大期指率先聯袂開高，10月台指期開盤上漲70點、為16588點，隨後大盤開高29.63點、為16600.52點。在電子權值大軍回神挺升下，大盤漲點快速擴大至約80點，惟航海王仍深陷空頭大浪走弱。

主要權值股表現上，台積電開平為574元、矽力-KY(6415)開高在4,085元、信驊(5274)開高為2,260元、大立光(3008)開高在2,165元、富邦媒(8454)開高為1,600元、鴻海(2317)開高在104.5元、聯發科(2454)開高為892元、聯電(2303)開高在63.3元，面板雙虎聯袂漲約1.5%。

美股上周五揮別9月烏雲，四大指數10月首個交易日攜手走強，終場道指漲482.54點，或1.43%，收34,326.46點；那指漲118.12點，或0.82%，收14,566.7點；標普500指數漲49.5點，或1.15%，收4,357.04點；費半指數漲3.1點，或0.09%，收3,261.2點。個股方面，默克漲8.37%、聯合航空漲7.86%、美國航空漲5.51%、挪威郵輪漲5.99%、嘉年華郵輪漲4.32%、蘋果漲0.81%、Alphabet漲2.14%、微軟漲2.55%、迪士尼漲4.04%、美國運通漲3.83%、Visa漲3.46%、沃爾瑪跌1.67%、美光漲0.014%、Lordstown Motors暴跌18.17%；台積電ADR跌0.08%、日月光ADR漲0.51%、聯電ADR跌1.14%、中華電信ADR漲0.71%。

台股上周五受美股前一個交易日重挫拖累，電金傳全倒，大盤收低363.88點、為16570.89點，成交量放大至3396.28億元，拉出一根黑棒；累計一周大跌689.3點或3.99%，周線連4黑。籌碼面，上周五外資賣超396.45億元，投信買超18.06億元，自營商賣超69.01億元，三大法人賣超447.4億元；累計一周，外資賣超862.1397億元，投信買超75.7022億元，自營商賣超192.3719億元，三大法人賣超978.80億元。

分析師指出，台股上周呈現「外資丟、投信撿」的局面，技術面上，目前除年線15,998點仍維持上揚外，短、中期均線已出現下彎，多頭反壓增強。分析師表示，中國雙限、東南亞停工影響、歐美解封復甦情況等，為目前市場多空關鍵，而目前陸股處於十一長假期間，至10月8日才恢復交易，上周中國的雙限利空多已反映在股價上，美國參議院也在9月最後一天通過臨時預算案，避免聯邦政府關門，本周先看台股指數是否守穩8月下旬前波低點、約16248點附近，並留意國際資金對台股的態度。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意