美股上周五全數收高，台股今(4日)開盤以16600.52點開出後，指數往上至16680點，漲逾百點，長榮航開盤不到2分鐘即攻上漲停20.35元，華航也站上18元，漲逾8%，台積電以574元平盤開出後，在平盤上下小幅震盪，貨櫃三雄開盤不久即轉跌，長榮、陽明、萬海都跌逾4%。

美國默克藥廠公布新冠口服藥臨床數據的利多消息，激勵美股上周五(1日)全面走揚，道瓊工業指數上漲482.54點，漲幅1.43%，以34326.46點作收；標準普爾500指數上漲49.5點，漲幅1.15%，收在4357.04點；那斯達克指數上漲118.12點，漲幅0.82%，收在14566.7點；費城半導體指數上漲3.1點，漲幅0.09%，收在3261.18點。台股ADR部分，台積電ADR跌0.08%，聯電ADR下跌1.14%。

台股1日因前一個交易日美股重挫影響，指數開低走低，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海亮燈跌停，終場收在16570.89點，大跌363.88點，成交值3396億元，台股累計單周大跌689.3點。三大法人1日賣超447.2億元，其中，外資及陸資賣超396.45億元，自營商賣超69.02億元，投信買超18.27億元，融資餘額減少66億元，為近期最大減幅。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意