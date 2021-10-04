時報-亞洲貴重金屬現貨價(單位:美元/盎司)

項目 10/04

黃金 1763.41

白銀 22.63

白金 978.52

鈀金 1920.68

(王馨慧)(商品行情網)

(時報資訊)

#貴重金屬 #金屬現貨 #黃金 #白銀

延伸閱讀